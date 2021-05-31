Свыше 170 домов по проекту «Асарлатып үй салу» построят в Жамбылской области
Проект «Асарлатып үй салу» реализуется по инициативе акима области Бердибека Сапарбаева. Односельчане объединяются и строят дома малоимущим и многодетным семьям, инвалидам. Какая семья заселится в первую очередь, решает местный совет аксакалов. В 2020 году в Жамбылской области в рамках инициативы «Асар» велось строительство ста домов.
«В этом году Казахстан празднует 30-летие Независимости, и в Жамбылской области реализуется множество проектов, - отметил Бердибек Сапарбаев. - Важно, чтобы этот юбилей отличался не только пышными мероприятиями, но и добрыми делами, которые будут призывать людей к единству, солидарности и дружбе», - сказал он.
По мнению главы региона, проект «Асарлатып үй салу» объединяет людей всех возрастов и национальностей, живущих в сельской местности.
«Благодаря этому проекту, удалось обеспечить жильем малообеспеченные многодетные семьи. В прошлом году мы построили 99 домов, в этом году работа продолжилась. Планируем построить 170 - 180 домов», - сказал Б. Сапарбаев.