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    02:12, 31 Май 2021 | GMT +6

    Свыше 170 домов по проекту «Асарлатып үй салу» построят в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новоселья жамбылских семей в рамках проекта «Асарлатып үй салу» продолжаются в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект «Асарлатып үй салу» реализуется по инициативе акима области Бердибека Сапарбаева. Односельчане объединяются и строят дома малоимущим и многодетным семьям, инвалидам. Какая семья заселится в первую очередь, решает местный совет аксакалов. В 2020 году в Жамбылской области в рамках инициативы «Асар» велось строительство ста домов.

    «В этом году Казахстан празднует 30-летие Независимости, и в Жамбылской области реализуется множество проектов, - отметил Бердибек Сапарбаев. - Важно, чтобы этот юбилей отличался не только пышными мероприятиями, но и добрыми делами, которые будут призывать людей к единству, солидарности и дружбе», - сказал он.

    По мнению главы региона, проект «Асарлатып үй салу» объединяет людей всех возрастов и национальностей, живущих в сельской местности.




    «Благодаря этому проекту, удалось обеспечить жильем малообеспеченные многодетные семьи. В прошлом году мы построили 99 домов, в этом году работа продолжилась. Планируем построить 170 - 180 домов», - сказал Б. Сапарбаев.

    Теги:
    Регионы Казахстана 30 лет Независимости Жамбылская область Акимат Жилье Строительство Общество
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