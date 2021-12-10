Свыше 169 тысяч человек привились первым компонентом Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против COVID-19 в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

9 декабря 2021 году вакциной «Pfizer» провакцинировано: I-м компонентом - 169 297 человек, II-м компонентом - 8 862 человек.

Из них I-й дозой: подростки – 135 348, беременные женщины – 9 952, кормящие женщины – 23 997. II-й дозой: подростки – 6 211, беременные женщины – 779, кормящие женщины – 1 872.

