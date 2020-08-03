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Свыше 16,5 тысячи алматинцев трудоустроились во время карантина

Автор:  
Гульзат Сахова
3 Августа 2020, 18:45
Свыше 16,5 тысячи алматинцев трудоустроились во время карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 46 424 человека обратились в центр занятости города Алматы с начала 2020 года. Во время карантина их число достигло 34 801. В качестве безработных лиц зарегистрированы 17 429 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трудоустроены на постоянные рабочие места 19 905 человек, 8 140 человек - по программе «Дорожная карта занятости-2020». Во время карантина трудоустроились 16 595 человек. Гражданам выдано 17 направлений на микрокредитование и 706 государственных грантов на реализацию бизнес-идей.

В ведомстве также пояснили, что в период карантина 5 096 человек направлены на временные рабочие места по программе «Молодежная практика», общественные работы, социальные рабочие места.

«Безработным оказывается содействие в поиске постоянной и временных рабочих мест, составлении резюме. А тем, кто не может определиться с профессией, с помощью специальных тестов профессиональной ориентации помогут определиться с выбором подходящей специальности. Если же человек хочет получить новую профессию, то тогда на помощь придут краткосрочные курсы от центра занятости по востребованным на рынке труда специальностям», - рассказала директор центра занятости населения акимата города Алматы Диляра Иманкулова.

Продолжительность обучения - от одного до шести месяцев, в зависимости от выбранной специальности, ежемесячно выплачивается стипендия в размере 20 949 тенге. По окончании обучения выдается сертификат, оказывается помощь в трудоустройстве. Также в рамках программы после окончания краткосрочных курсов желающие могут подать заявку на получение государственного гранта для реализации бизнес-идей, помимо грантов возможно и получение микрокредитов.

«Для выпускников вузов не старше 29 лет, не имеющих опыта работы, активно реализуется программа «Молодежная практика», позволяющая получить первичный опыт работы по специальности. Продолжительность молодежной практики – 6 месяцев. Оплата труда в месяц составляет 69 450 тенге (с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсации за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг). Если же молодой специалист хорошо проявит себя, понравится работодателю, то возможно и дальнейшее официальное трудоустройство в компании», - добавила спикер.

Также в городе реализуется программа «Дорожная карта занятости-2020». Центр занятости населения осуществляет подбор специалистов необходимой квалификации и направляет работодателям-подрядчикам, реализующим инфраструктурные проекты, безработных, проживающих в данном районе (городе), включая лиц с временной регистрацией.

Гражданам, которые готовы выехать на работу в рамках Дорожной карты занятости 2020, будут предоставлены «подъемные» в размере 2 МЗП, или 85 тысяч тенге, сразу же после прибытия к месту работы, не взамен, а в дополнение к регулярной заработной плате. При этом средний размер заработной платы составит 120 тысяч тенге.


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