Свыше 1500 человек с «красным» статусом выявили в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 1800 посетителей с «красным» и «желтым» статусом выявили с помощью «Ashyq» в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона уточнили, что с 14 апреля на территории области стартовал пилотный проект «Ashyq».

На сегодняшний день по области с использованием проекта осуществляют свою деятельность 8265 объектов. С начала внедрения «Аshyq» мониторинговыми группами охвачено 4376 объектов, осуществляющих деятельность с использованием программы. В том числе выявлено 994 объекта с нарушениями алгоритма работы.

«При сканировании QR-кода по области выявлено 1867 посетителя с «красным» и «желтым» статусом (период с 10 июня по 5 сентября), из них «красный» статус был обнаружен у 1507, «желтый» - у 621 посетителей. Наложено 68 административных взысканий на сумму 2 975 340 тенге в Енбекшиказахском и в Алакольском, Жамбылском, Илийском, Кербулакском районах и в городах Капчагай, Талдыкорган и Текели», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

Ранее главный государственный санитарный врач РК подписал постановление, согласно которому участникам проекта «Ashyq» разрешается работать в выходные дни.