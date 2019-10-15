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Свыше 150 столичных предпринимателей и дачников участвуют в городских ярмарках

15 Октября 2019 07:18
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Свыше 150 столичных предпринимателей и дачников участвуют в городских ярмарках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях стабилизации цен в столице ежегодно проводятся региональные и городские сельхозярмарки. В 2019 году прошло свыше 40 ярмарок, на которых реализовано более 6 тыс. тонн товаров отечественных производителей со всех регионов, сообщает официальный сайт столичного акимата.

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Сейчас в городе действует несколько ярмарочных площадок: около ЖК «Нова сити», ЖК Жагалау, СК «Казахстан», по улице Сауран, 7, Косшыгулулы, 14, Петрова, 1, проспект Женис, 25.

В городских ярмарках участвуют свыше 150 столичных предпринимателей и дачников.

«В этом году возросло число многодетных мам, малообеспеченных семей, которые хотели бы торговать, заниматься таким бизнесом. В этой связи мы увеличили и расширили торговые места этих ярмарок, и в этом году с лета начали проводить их именно в тех районах, где нет оптовых рынков, больших супермаркетов в шаговой доступности. Поставили палатки, желающие заниматься данным бизнесом на бесплатной основе встают и торгуют на городских ярмарках выходного дня, работающих по субботам и воскресеньям», - рассказала заместитель руководителя по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Жанар Бескемпирова. На ярмарках традиционно представлен широкий ассортимент продукции по ценам ниже рыночных на 5-10%.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Сельское хозяйство,
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