23 Мая 2022 18:26

Свыше 150 млн тенге выплачено пострадавшим от пожара семьям в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 11 из 15 пострадавших от пожара семей уже получили компенсацию, по четырем семьям еще идет рассмотрение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на аппаратном совещании в городском акимате аким Костаная Марат Жундубаев, в результате пожара 9 мая по улице Набережной сгорело полностью 12 домов, частично повреждены – 2. Пострадали 15 семей.

«Работа комиссии по определению стоимости имущества, уничтоженного в результате пожара началась в день происшествия с привлечением независимых экспертов и уже 19 мая 11-ти семьям, дома которых сгорели полностью, произведена выплата. Из них 10-ти семьям выплата произведена с учетом земельного участка на приобретение жилья. Владедьцу дома по улице Набережная, 113 выплата направлена на восстановление жилья. Общая сумма выплат - 151,8 млн тенге»,- прокомментировал М. Жундубаев.

По двум объектам, в связи с неполным пакетом правоустанавливающих документов, владельцам рекомендовано вопрос возмещения вреда разрешить в судебном порядке.

«Владельцам частично поврежденных двух домов, а также поврежденного движимого имущества (два транспортных средства) выплаты будут произведены в ближайшее время. Общая сумма составила 3,3 млн тенге»,- добавил градоначальник.

Аким также напомнил, что по инициативе Общественного совета города сразу после случившегося был открыт специальный счет в общественном фонде «Сүйікті Қостанай» по оказанию благотворительной помощи пострадавшим. На 23 мая в фонд перечислено 3,4 млн тенге.

Ранее сообщалось о том, что в Костанае в результате пожара в камышах на набережной Тобола, огонь перекинулся на близлежащие дома.

В результате пожара пострадали 15 семей.