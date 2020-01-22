Свыше 150 млн прививок запланировал Минсельхоз на 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2020 год запланировано свыше 150 млн прививок против 19 особо опасных болезней животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Как отмечает ведомство, в рамках реализации Госпрограммы развития АПК РК на 2017-2021 годы для предупреждения особо опасных болезней сельско-хозяйственных животных Министерство сельского хозяйства РК ежегодно обеспечивает иммунопрофилактические мероприятия ветеринарными препаратами, сертифицированными по международным стандартам.

В соответствии с планом ветеринарно-профилактических мероприятий Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК в 2019 году провело закуп вакцин против 17 особо опасных болезней животных (в т.ч. бешенство, ящур, сибирская язва, чума, пастереллез, туберкуллез, оспа МРС, грипп птиц, нодулярный дерматит и др.).

Таким образом, за год было выполнено 140 696 651 манипуляций по вакцинации животных и птиц, что составляет 100%-е выполнение плана, поясняется в сообщении МСХ РК.

При этом ведомство информирует, что на 2020 год запланировано свыше 150 млн прививок против 19 особо опасных болезней животных. Соответствующая работа начнется в феврале-марте текущего года.