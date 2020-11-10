Свыше 150 деревьев вырубили неизвестные в лесу ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области выявлен факт незаконной вырубки деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.

В ведомстве сообщили, что при проведении проверки сотрудниками инспекции на днях был выявлен факт незаконной вырубки деревьев на территории Бобровского лесничества КГУ «Усть-Каменогорское лесное хозяйство». В ходе осмотра установлены следы заготовки древесины, порубочные остатки, пни осиновых и пихтовых деревьев.

«Всего без разрешительных документов вырублено 152 дерева породы пихта и 15 деревьев осины. Общий объем от незаконно срубленной древесины составил 219 куб.м. Общий ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил – 1 183 428 тенге», - сообщили в инспекции.

Отметим, что с начала года по настоящее время по ВКО зарегистрировано 44 случая незаконных рубок с общим объемом вырубленной древесины 977,35 куб.метров, ущерб природе составил почти 12 млн. тенге.

При этом в территориальной инспекции напомнили, что незаконная рубка - это преступление, наносящее ощутимый ущерб экологии, и оно преследуется по закону. В настоящее время наказание за совершение данных правонарушений ужесточено. Так, незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников с причинением ущерба до 100 МРП (с 1 апреля 2020 г. – 2778 тенге) отнесена к административным правонарушениям и рассматривается статьей 381-1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Согласно статьи 340 Уголовного кодекса РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников» лица будут привлекаться в случае нанесения значительного ущерба – более 100 МРП (согласно статьи 3 Уголовного кодекса РК) и наказываться штрафом в размере до 200 МРП (555600 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток. Если незаконная рубка совершена преступной группой, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с конфискацией имущества.