11 Июня 2022 14:53

Свыше 15 млрд тенге потратят на газоснабжение Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день уровень газификации города Алматы самый высокий по всей стране и составляет 99%, или около 2 млн. человек имеют доступ к природному газу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мегаполисе газификацию осуществляют в рамках инвестиционной программы алматинского производственного филиала «КазТрансГаз Аймак».

«В рамках инвестиционной программы на 2017-2021 годы с суммой финансирования 12 млрд тенге построили 265 км газопроводов, реконструировали 114,4 км существующих газопроводов, установили 40 шкафных газорегуляторных пункта, три газорегуляторных блочных пункта и 63 единицы электрохимических защитных станций», - сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на встрече с населением города Алматы.

По словам министра, данные мероприятия позволили не только обеспечить надежную транспортировку, но и предоставить доступ к газу для 4 тыс. новых абонентов. С 1 января 2022 года подключено 2 124 дома, что положительно влияет на улучшение экологической обстановки города.

Министр также представил новую инвестиционную программу по газоснабжению Алматы на 2022-2026 годы, финансирование которого составит 15,2 млрд тенге.

«Инвестиционная программа направлена на реконструкцию газопроводов протяженностью 158 км, строительство новых сетей протяженностью 113 км для обеспечения газом дополнительно 355 абонентов, а также на реконструкцию станций электрохимических защитных станций в количестве 111 единиц и шкафных газорегуляторных пунктов в количестве 53 единиц», - сообщил глава Минэнерго.