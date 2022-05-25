25 Мая 2022 19:51

Свыше 136 тыс. домашних животных чипировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 42 млн тенге выделено на чипирование домашних животных в этом году в Алматы. Планируется охватить 15 000 кошек и собак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году мы презентовали программу гуманного регулирования численности бродячих животных в Алматы на 2021-2024 годы. В рамках этой программы мы охватили более 4 тыс. домашних животных», - сообщила на брифинге руководитель отдела ветеринарии управления предпринимательства и инвестиций Алматы Айгерим Жаксылык.

Спикер напомнила, что в этом году стартовала программа бесплатного чипирования домашних животных.

«Учет животных позволит вести эффективное планирование профилактических мероприятий: вакцинация против бешенства, дегельминтизация и т.д. Учет также позволит нам знать точное количество животных в городе, в дальнейшем это ляжет в основу получения ветеринарных документов при вывозе животных. Для облегчения получения ветеринарной справки», - уточнила она.

По ее словам, вся информация о животном (уникальный код) и его владельце вносится в городскую базу данных «Pet Control». На сегодняшний день в базе зарегистрировано 136 246 домашних животных, их которых 90 035 собак, 46 319 кошек.

Чипирование – это электронная идентификация животных, которая представляет собой имплантацию под кожу животного микрочипа, содержащего в себе уникальный индивидуальный 15-значный номер, он остается с животным в течение всей его жизни.

Процедура чипирования проводится ветеринарными врачами КГП на ПХВ «Городская ветеринарная служба».

В целях создания благоприятных условий владельцам животных ветеринарной службой планируется подворный обход частного сектора города и организация работы выездных бригад по чипированию совместно с районными акиматами.