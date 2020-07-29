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Свыше 1300 алматинцев подали онлайн-заявки на получение жертвенного мяса на Курбан айт

Автор:  
Еламан Турысбеков
29 Июля 2020, 11:27
Свыше 1300 алматинцев подали онлайн-заявки на получение жертвенного мяса на Курбан айт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы свыше 1300 человек подали заявки на получение жертвенного мяса через онлайн-платформу Qurban-2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции согласно постановлению главного государственного санитарного врача города жертвоприношения на традиционный праздник Курбан айт будет проходить в онлайн формате. Для подачи заявок на совершение жертвоприношения и получение жертвенного мяса создана онлайн-платформа Qurban-2020.


«На сегодня1305 человек подали заявки на получение жертвенного мяса через онлайн-платформу», — рассказал в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций главный имам мечети «Байкен» Бостандыкского района Данияр Жумабаев.


Также он добавил, что от жителей города поступили заявки на жертвоприношение 49 баранов, 18 коз, и 8 заявок на жертвоприношение другого скота. Следует отметить, что все мясо будет роздано в рамках благотворительности нуждающимся.


Подача заявки на обряд жертвоприношения и оставление заявления нуждающихся, малоимущих горожан на получение мясо на сайте проводится с 24 по 30 июля.


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