Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Вооруженные силы

Свыше 130 тыс. военнослужащих приняли участие в референдуме

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
5 Июня 2022, 16:39
Свыше 130 тыс. военнослужащих приняли участие в референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Офицеры и военнослужащие по контракту приняли участие в голосовании на избирательных участках по месту жительства. Военнослужащим срочной службы и курсантам военных учебных заведений также предоставлена возможность отдать свой голос. Специально для этих целей оборудованы избирательные участки в воинских частях и военных госпиталях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

«Республиканский референдум – самый демократичный способ волеизъявления народа. Очень сложно переоценить его историческое значение для нашей страны. В этом году мне исполнилось 18 лет, и я горжусь тем, что именно в армии я впервые принимаю участие в голосовании. Считаю участие в референдуме своим гражданским долгом», - сказал рядовой срочной службы Ерсултан Досбол, призванный в алматинскую десантно-штурмовую бригаду из Жамбылской области.

Всего на референдуме по внесению поправок в Конституцию проголосовали свыше 130 тыс. военнослужащих, представителей гражданского персонала Вооруженных сил и членов их семей.

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Конституция   Минобороны РК   Вооруженные силы   Референдум  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области