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Свыше 13 млрд тенге направят на строительство кредитных домов в Костанае
28 Июля 2022 18:09

Свыше 13 млрд тенге направят на строительство кредитных домов в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Четыре кредитных дома в Костанае, один в Лисаковске и 6 домов в Рудном планируют построить местные власти в рамках «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Берика Танжарикова, в целом на реализацию госпрограммы «Нұрлы жер» в регионе предусмотрено 21,1 млрд тенге. Здесь и средства на строительство арендного жилья без права выкупа.

«Ведется строительство 5-ти арендных домов, из них 4 домов в городе Костанае и одного многоэтажного жилого дома №10 в 7-м микрорайоне Лисаковска, - сообщил Б. Танжариков на брифинге в региональной службе коммуникаций. — На строительство кредитного жилья в этом году предусмотрено финансирование в объеме 13,4 млрд тенге».

Помимо областного центра, с прошлого года кредитное жилье начали строить и в Рудном.

«В этом году реализуются 6 проектов многоэтажных жилых домов общей площадью 23,2 тыс. квадратных метров - это 335 квартир. До конца года будет завершено строительство двух кредитных жилых домов, или 120 квартир с последующей реализацией через АО «Отбасы банк»,- заключил руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что до конца года в Костанае введут свыше 300 тыс. квадратных метров жилья.


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