Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Свыше 120 семей отмечают новоселье в Семее

Автор:  
Руслан Шакабаев
11 Декабря 2020, 22:42
Свыше 120 семей отмечают новоселье в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в преддверие Дня независимости РК новоселье отпраздновали 126 семей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В инфоцентре сообщили, что ключи от новых квартир в микрорайоне Карагайлы новоселам вручил аким города Ермак Салимов.

«Недавно мы распределили квартиры для малоимущих, многодетных семей и детей-сирот, а сегодня выдали ключи от новых квартир по линии нашего стратегического партнера «Жилстройсбербанка». Это своеобразный инструмент государственной поддержки для наших жителей, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия. Я вижу счастливые лица людей, которые получают сегодня ключи от новых квартир, и это не может не радовать», – отметил градоначальник.

photo

Одними из обладателей новой квартиры стала и семья Мырзатаевых. Молодожены начали копить на собственное жилье два года назад и теперь встретят грядущие праздники уже в собственной квартире.

«Раньше для приобретения жилья нужно было собрать 50% от стоимости квартиры. Такой возможности у нас не было, это довольно накладно для молодой семьи, мы ведь только начинаем зарабатывать. Теперь с помощью программы «Нурлы жер» мы сумели накопить 20% от стоимости жилья и сегодня празднуем новоселье. Конечно же, я очень рад, в будущем планирую открыть депозит сыну и обеспечить его жильем», – делится планами новосел Роллан Мырзатаев.

photo

photo

photo

Фото: Информационный центр г. Семей


Социальная поддержка   Жилье   Дата   Регионы Казахстана   Нурлы жер   День Независимости   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами