Свыше 12 тысяч тонн продукции закуплено в этом году в стабфонд Костанайской области

28 Ноября 2022, 16:33

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В этом году на закуп свыше 12 тысяч тонн продукции в стабилизационный фонд Костанайской области выделено свыше 2,7 млрд тенге. Такие данные озвучила заместитель председателя правления АО «СПК «Тобол» Мадина Махмутова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акционерное общество «СПК Тобол» в текущем году произвело закуп о более 12 тыс. тонн продукции в региональный стабилизационный фонд на сумму 2 млрд 760 млн тенге. Текущие запасы стабилизационного фонда по 14 видам СЗПТ составляют 6 тыс. 750 тонн продукции на сумму 2 млрд 847 млн тенге», - сообщила М. Махмутова.

СПК были заключены форвардные договоры с местными товаропроизводителями: крестьянскими хозяйствами «Тэрра», «Садовод», «Бекиров». В целом, у них было закуплено 2 тыс. 400 тонн продукции, в том числе картофеля 1 тыс. тонн, моркови 700 тонн, капусты 500 тонн, лука 200 тонн.

«Также, заключены меморандумы с сельхозтоваропроизводителями области на поставку картофеля в объеме 5 тыс. 630 тонн, капусты и моркови по 1 тыс. 100 тонн, лука 900 тонн, с поставкой продукции в период межсезонья в случае роста цены на овощную продукцию и потребности дополнительного объема для проведения товарных интервенций. Всего меморандумы заключены на 8 тыс. 730 тонн», - добавила М. Махмутова.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объем закупленной продукции в этом году больше в 2,5 раза: картофеля закуплено больше на 500 тонн, капусты на 280 тонн, моркови на 500 тонн и лука на 100 тонн.