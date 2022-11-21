Свыше 12 млн тенге вернулись в кошельки казахстанцев - Комитет по защите прав потребителей

21 Ноября 2022, 15:09

21 Ноября 2022, 15:09

Свыше 12 млн тенге вернулись в кошельки казахстанцев - Комитет по защите прав потребителей

Некачественные товары и услуги заставляют граждан в рыночных отношениях искать компромиссы. Но если таковые не находятся, они идут за помощью в госорган. Таким образом, с 14 по 18 ноября в Комитет по защите прав потребителей поступило 590 обращений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

«В 329 случаях заявителям оказана правовая помощь, 287 обращений удовлетворено, 75 перенаправлено по компетенции. Проведена одна проверка субъекта бизнеса, четыре иска направлено в суд. Один предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 76,6 тыс. тенге. За неделю потребителям возращено 12,2 млн тенге», сообщили в Комитете.

Статистика показательна – в любой негативной ситуации есть позитивный исход, отмечают в ведомстве. Например, в Акмолинской и Актюбинской областях благополучно разрешилась проблема пятерых потребителей, купивших в ТОО «Silk-A» и ТОО «SMstore» массажные накидки. Не ощутив их целебных свойств, покупатели решили вернуть изделия, но встретили несогласие продавцов. Местные департаменты по защите прав потребителей помогли гражданам составить претензии в адрес магазинов, провели переговоры с их call-ентрами. В конечном счете покупателям вернули в общей сумме более 4,4 млн тенге.

В другом случаем шесть раз за неделю казахстанцы приобретали бракованную технику с прилавков магазинов.В частности, в Костанайской и Туркестанской областях жителям были проданы неисправные ноутбуки за 800 тыс. и 349 тыс. тенге соответственно, а в Павлодаре – некачественный телефон за 450 тыс. тенге.

Кызылординец также стал обладателем дефектной морозильной камеры, а жителям Мангистауской и Жетысуской областей не повезло со стиральной машиной и утюгом. Во всех эпизодах территориальные ДЗПП оказали гражданам правовое содействие в составлении досудебной претензии. В итоге потребителям возвратили их деньги или обменяли товар.

В Комитете по защите прав потребителей рассказали еще о нескольких ситуациях, где их вмешательство помогло с разрешением споров. Так, астанчанин заключил договор о долевом участии в жилищном строительстве с одним из ТОО. Но спустя какое-то время дольщику начислили пеню в размере 440 тыс. тенге якобы за несвоевременную оплату за квартиру. Как выяснили в столичном ДЗПП, вины потребителя в этом не было. Департамент направил застройщику запрос, ссылаясь на Закон «О защите прав потребителей». После этого спор между участниками сделки был урегулирован, и потребителю списали всю сумму неустойки.

В пяти случаях не без помощи ведомства заказчикам вернули деньги за некачественные мебельные изделия.

Жительница Жамбылской области купила в магазине горку, в которой отклеилось зеркало, сломалась полка от тяжести тарелок. Магазин отказался вернуть деньги, предложил ремонт, но покупательница не согласилась. Юридическая помощь департамента в подготовке претензии о возврате денег сработала – все средства в размере 560 тыс. тенге вернулись заявительнице.

Подобный финал имел место в Акмолинской области, где женщина получила от салона назад свои 488 тыс. тенге за кухонную мебель ненадлежащего качества.

В Жамбылской области еще одной клиентке мебельного магазина после юридических требований вернули ее 320 тыс. тенге за диван, который не подошел по размеру.

В Абайской области представители ДЗПП провели беседу с предпринимателем, который отказывался возвращать денежные средства за изготовленную мебель. Дело было в том, что при установке кухонного гарнитура стоимостью 480 тыс. тенге заказчица заметила несоответствие мебельного творения оговоренному качеству и калибрам. Изготовителю пришлось уважить закон и отдать деньги заказчице.

«Ежедневные сводки пестрят схожими случаями. Дорогостоящие обои низкого качества, бракованные или несоразмерные вещи из бутиков и онлайн-магазинов, некачественные автозапчасти и другие изъяны торговли становятся причиной гражданских разбирательств. Потребителю остается быть наготове и призывать к ответственности недобросовестных бизнесменов. Эти жизненные истории учат повышать правовую грамотность и отстаивать свои законные позиции. Жалобу в случае нарушения потребительских прав подать легко с помощью онлайн-сервиса «E-tutynushy». Специалисты Комитета консультируют граждан по телефонам бесплатной «горячей линии»: 8-7172-74-98-32, 8-7172-74-98-36», - добавили в Комитете.