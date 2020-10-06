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Свыше 116,5 млрд тенге получили медорганизации Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
6 Октября 2020, 12:47
Свыше 116,5 млрд тенге получили медорганизации Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года медицинским организациям города Алматы было выплачено более 116,5 млрд тенге. Об этом сообщили в филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вся оплачиваемая в этом году Фондом социального медицинского страхования медпомощь входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и в пакет медстрахования. Из них – 84,1 млрд тенге выделено за услуги ГОБМП, 32,4 млрд тенге – за услуги в рамках ОСМС», – уточнил директор филиала Фонда социального медицинского страхования по городу Алматы Тлеухан Абилдаев.

Стоит напомнить, что финансирование ГОБМП осуществляется Фондом с 2018 года в пределах средств, предусмотренных государственным бюджетом. С 2020 года Фонд также начнет закуп услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования.

На сегодняшний день 172 организаций по городу Алматы являются поставщиками НАО «Фонд социального медицинского страхования». При этом 55% поставщиков медицинских услуг – частные клиники. За 2020 год общая стоимость заключенных договоров с клиниками составляет более 193,8 млрд тенге, из них на ГОБМП – 141,9 млрд тенге, на ОСМС – 51,9 млрд тенге.


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