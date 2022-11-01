Свыше 100 земельных участков определили для строительства школ в Астане

1 Ноября 2022, 17:42

1 Ноября 2022, 17:42

Свыше 100 земельных участков определили для строительства школ в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учитывая ежегодный рост населения в столице, увеличили количество земельных участков, где будут располагаться учебные заведения. Об этом сообщил аким Астаны Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По его словам, для строительства школ на данный момент определили уже 102 земельных участка. Земельные участки расположены во всех районах города с учетом потребностей в социальных объектах. К примеру, в густонаселенном и активно развивающемся районе «Есиль» - 49 участков, в районе Алматы – 29 участков.

«Количество земельных участков для строительства школ и других важных соцобъектов ежегодно будем увеличивать. В план детальной планировки (ПДП) было закреплено направление, чтобы в каждом районе (микрорайонах) были учебные заведения», - отметил аким.

По поручению Главы государства в рамках национального проекта «Комфортная школа» в Астане ведут проектирование 23 крупногабаритных школ. Эти школы позволят создать более 84 тыс. ученических мест в 2 смены. К строительству школ в рамках проекта «Комфортная школа» приступают уже в следующем году.

«Мы продолжим строить крупногабаритные школы. Ранее в Астане мы открыли 6 крупногабаритных школ, каждая из них рассчитана на 4 тыс. ученических мест (общее количество ученических мест в 6 школах – 24 тыс. в 2 смены)», - проинформировал Алтай Кульгинов.

Аким сообщил, что во время объезда ознакомился с ходом строительства ряда школ. К примеру, это школы расположенные по пр. Улы Дала, на пересечении пр. Улы Дала и Сауран, 187 улице и по ул. Карасай батыра. Планируется открыть эти школы в текущем учебном году.

С 2019 года в столице построили 45 школ на 93 тыс. ученических мест в 2 смены. 9 из них откроются в текущем учебном году.

Фото: Александр Куприенко