Свыше 100 улиц построят и отремонтируют в Нур-Султане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с наступлением благоприятных погодных условий возобновлено проведение дорожных работ. Всего в текущем году планируется построить и отремонтировать более 100 улиц. Кроме того, в весенний паводковый период текущий ремонт был проведен ещё на 37 улицах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Акцент, как и в прошлом году, будет сделан на старую часть города, жилые массивы, дороги, которые ведут к социальным объектам и улицам, где имеется высокая интенсивность движения.

Таким образом, средний ремонт ведется на улицах: ул. Малахова (от ул. Р. Дуйсенбаева до ул. Сусамыр), ул. Космонавтов (от пр. Кабанбай батыра до ул. Арай), ул. М. Тулебаева (от пр. Б. Момышулы до пр. Р. Кошкарбаева), ул. М.Горького (от ул. Ж. Жабаева до ул. Т. Мусабаева). Средний ремонт дороги завершен вокруг ГКП «Столичный цирк Астаны».

Также проводятся ремонтные работы по уширению проезжей части за счет демонтажа разделительной полосы по ул. Туркестан от пр. Улы дала до ул. Керей, Жанибек хандар. В прошлом году разделительная часть была демонтирована по пр. Мангилик ел, что позволило расширить проспект.

В 2020 году в столице было отремонтировано 173 улицы, в том числе в жилых массивах города. По программе «Дорожная карта занятости» в сфере проведения ремонтных работ было создано свыше 4 тыс. рабочих мест.

В случае некачественного строительства и ремонта дорог, работы приниматься не будут, заверили в акимате. Переделывать и восстанавливать подрядчики будут за свой счет. Также на недобросовестных подрядчиков будет подано в суд. Их внесут в чёрный список.