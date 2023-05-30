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Свыше 100 тысяч объектов без согласования возведены в пределах приаэродромных территорий в РК

Автор:  
Серик Сабеков
30 Мая 2023, 10:48
Свыше 100 тысяч объектов без согласования возведены в пределах приаэродромных территорий в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев доложил о ситуации с незаконной застройкой приаэродромных территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проведения проверки Генеральная прокуратура выявила, что в границах санитарно-защитной зоны аэропортов местными исполнительными органами предоставлено порядка 1,2 тысячи участков (для строительства жилых, коммерческих и других объектов), на которых возведено свыше 900 строений. Есть также факты возведения свыше 100 тысяч различных объектов без согласования комиссий аэропортов в пределах приаэродромной территории (жилых, коммерческих, промышленных и т.д.). Наиболее критичная ситуация с незаконной застройкой наблюдается в городах Алматы, Шымкент, Атырау и Актобе», - сказал Марат Карабаев на заседании Правительства.

Глава МИИР добавил, что в целях установления четких требований по использованию приаэродромных территорий введены поправки в части порядка предоставления прав на земельные участки, расположенные на приаэродромной территории.

Авиационная администрация Казахстана наделена компетенцией по выдаче разрешения на деятельность, представляющей угрозу безопасности полетов.

«Со стороны местных исполнительных органов необходимо принятие действенных мер по соблюдению требований законодательства при выдаче земельных участков на приаэродромной территории и принятие соответствующих мер по ранее возведенным незаконным строениям», - заключил Марат Карабаев.


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