Свыше 100 млрд тенге планируют выделить в Жамбылской области на развитие сельского хозяйства

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые молочно-товарные фермы, овощные базы, развитие птицеводства и рыбоводства, внедрение водосберегающих технологий, модернизация сельскохозяйственной техники – планы на 2023 год озвучили в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе облакимата, на совещании под председательством заместителя акима области Канатбека Мадибека прозвучала информация об итогах работы в агропромышленном комплексе за 2022 год и планах на 2023 год.

«На развитие сельского хозяйства региона предусмотрено в общей сложности выделить более 100 млрд тенге, - сообщил глава профильного управления Нурби Джигитеков. – На 2023 год на развитие сельского хозяйства предусмотрено 21,9 млрд тенге. При необходимости в течение года дополнительно планируется выделить 13 млрд тенге при уточнении бюджета».

На 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 11,5 млрд тенге на продолжение пилотного проекта по повышению доходов сельчан.

Как сообщалось ранее, в жамбылском регионе, являющемся преимущественно аграрным, свыше 60% населения проживает в сельской местности и основные доходы большей части населения региона зависят от развития аграрного сектора. Поэтому местные власти принимают комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств сельчан. В 2019 году Правительство РК поддержало проект повышения доходов сельчан, выделив значительные финансовые средства на его реализацию.

Комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств должен увеличить объемы производимой сельхозпродукции. Пилотный проект имеет несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов.

«На 11,5 млрд тенге планируется реализовать 1 909 проектов в 22 сельских округах, а на финансирование 40 сельских округов в рамках дополнительных проектов будет направлено 20 млрд тенге. Кроме того, из республиканского бюджета предусматривается выделить 34 млрд тенге на реализацию таких проектов, как создание молочно-товарных ферм, строительство овощных баз, птицеводство и рыбоводство», - сказал Нурби Джигитеков.

По словам спикера, в 2023 году намечено произвести продукцию сельского хозяйства на 680,6 млрд тенге, привлечь инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в сумме 55,2 млрд тенге, а в основной капитал производства продуктов питания - на 4,4 млрд тенге.

При этом планируется увеличить посевные площади сельскохозяйственных культур до 770,7 тыс. гектаров, посевов сахарной свеклы до 10 тыс. гектаров, внедрить водосберегающие технологии на 57 тыс. гектаров, модернизировать сельскохозяйственную технику.

«В этом году в области планируется реализовать 12 инвестиционных проектов на сумму 104,3 млрд тенге и создать 785 новых рабочих мест», - добавил спикер.

Диверсифицировать структуру сельскохозяйственных площадей, обеспечить земледельцев качественными семенами и обязательным страхованием посевных площадей, открыть в каждом районе семеноводческие хозяйства повышенной продуктивности, создать овощной кластер, реализовать инвестиционные проекты – такие поручения адресовал заместитель акима Жамбылской области Канатбек Мадибек руководителям сельхозуправления, заместителям акимов районов и руководителям отделов сельского хозяйства.