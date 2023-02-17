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Свыше 100 коррупционных преступлений выявили в Алматинской области

17 Февраля 2023, 00:51
Свыше 100 коррупционных преступлений выявили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области в прошлом году и в январе этого года зарегистрировано 109 коррупционных преступлений, изобличены 86 лиц, среди которых восемь руководителей различного уровня. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, основная доля коррупционных преступлений приходится на факты взяточничества - 75% или 84 преступления, хищения и мошенничества - 66,5% или 40 преступлений, злоупотребления должностными полномочиями - 2,7% или три преступления.

«Наиболее подвержены коррупционным проявлениям местные исполнительные органы и их подведомственные организации - 31 коррупционное преступление, а также органы внутренних дел - 15 преступлений», - проинформировали в пресс-службе Антикора.

Также выявлено шесть фактов (41 преступление) незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность со стороны должностных лиц. Защищены права 12 предпринимателей. По оконченным досудебным расследованиям в бюджет возмещено 204 млн тенге ущерба.


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