Свыше 100 кг выловленной рыбы изъяли у браконьеров в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 100 кг выловленного сазана, моторную лодку и рыболовные сети изъяли полицейские у браконьеров на озере Караколь Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Сотрудники природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области продолжают рейдовые мероприятия в рамках ОПМ «Нерест» по выявлению и пресечению фактов браконьерства и незаконной добычи рыбы в период нереста.

Инспектор местной полицейской службы ДП Туркестанской области и Келесского РОП в ходе очередного рейда выявили факт браконьерства. Стражи порядка задержали двух молодых людей, которые незаконно ловили рыбу на озере Караколь, расположенного у реки Сырдарья. У браконьеров полицейские изъяли более 100 кг выловленного сазана, моторную лодку и рыболовные сети в количестве 3 штук.

Подозреваемых, ловивших рыбу в нерестовый период и причинивших ущерб природе, доставили в районный отдел полиции. Оба оказались жителями Келесского района. В отношении правонарушителей составлен административный протокол по статье 383 КоАП РК «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных».