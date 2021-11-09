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Свыше 100 кг рыбы изъяли у браконьера в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области изъяли у браконьера свыше 100 кг рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.
«В дежурную часть Шардаринского РОП поступило сообщение от инспекторов природоохранной полиции местной полицейской службы о задержании браконьера на Шардаринском водохранилище. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что мужчина промышлял на водохранилище незаконной добычей рыбы с помощью рыболовных сетей. Им оказался житель города Шардары, которого стражи порядка доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у браконьера свыше 110 кг рыбы и рыболовные снасти», - сообщили в полиции.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Выясняются все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан о привлечении к ответственности за браконьерство и незаконную добычу животных и растений, в том числе занесённых в Красную книгу РК.
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