Свыше 100 физкультурно-оздоровительных комплексов построили в РК за последние два года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов озвучил данные касательно охвата населения физкультурой и спортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По обеспечению влияния физкультуры и спорта на воспитание молодежи в соответствии с Комплексным планом по развитию физической культуры и массового спорта Республики Казахстан на 2020-2025 годы реализуются мероприятия по совместному проведению школьных и студенческих лиг с Федерацией школьного спорта и Национальным спортивным студенческим союзом, растет количество спортивных клубов в вузах и колледжах. Для развития студенческого спорта в 104 гражданских вузах функционируют 101 спортивный клуб и 721 спортивная секция (бокс, борьба, волейбол, баскетбол, футбол и т.д.) с охватом более 23 500 человек», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, показатель охвата студентов спортивными занятиями составляет около 50%.

«В период с 2019 по 2021 годы запланировано строительство физкультурнооздоровительных комплексов в населенных пунктах, особо нуждающихся в развитии спортивной инфраструктуры. За 2019-2021 годы построено 102 физкультурно-оздоровительных комплекса. Во всех вузах и колледжах проводятся на постоянной основе мероприятия по популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании», – отметил зампремьера.

Кроме того, в целях усиления воспитательной работы среди студентов руководству вузов поручено:

- обновить содержание планов вузов по воспитательной работе с популяризацией национальных ценностей;

- разработать образовательные модули по духовно-нравственному воспитанию в учебном процессе вузов;

- обеспечить финансовую поддержку деятельности органов студенческого самоуправления за счет вуза и спонсорских средств;

- проработать действенный механизм взаимодействия кураторов со студентами;

- продолжить информационно-разъяснительную работу со студенческой молодежью по профилактике религиозного экстремизма.