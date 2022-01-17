Свыше 10 тысяч тонн твердых бытовых отходов вывезли из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается массовая уборка дворов, улиц и дорог после беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на штаб по восстановлению жизнеобеспечения города.

Руководитель управления жилищной политики города Данияр Кирикбаев сообщил, что с 8 января мусоровывозящие организации начали работу по вывозу твердых бытовых отходов с дворовых территорий и частных жилых домов. Задействованы более 200 единиц техники и 700 рабочих. За текущий период вывезено 10,5 тысячи тонн твердых бытовых отходов.

«С 9 января ГКП «Алматы Тазалык» и подрядные организации организовали массовые работы по уборке улично-дорожной сети мегаполиса, на которых задействованы около 500 единиц спецтехники и 1600 дорожных рабочих. На сегодня вывезено 667 тонн мусора», - сообщил спикер.

Также с 9 января силами 93 рабочих Службы спасения с применением 45 единиц спецтехники вывезено 100 единиц поврежденного в ходе беспорядков автомобилей, а также крупногабаритный мусор и разрушенные экопосты.

Данияр Кирикбаев отметил, что сейчас городские коммунальные службы по санитарной очистке работают в штатном режиме за исключением комендатского часа.