Свыше 10 тысяч льготных социальных квартир построят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в интервью программе «Ашық алаң» в эфире национального телеканала «Qazaqstan» рассказал, как решается жилищный вопрос, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«Население города Нур-Султана 10 лет назад составляло 600 тысяч человек. А сейчас уже более 1 млн 200 тыс. При таком росте, согласно прогнозу, к 2030 году эта цифра достигнет 2 млн. человек. Урбанизация – мировая тенденция. Мы тоже этого не избежали. Надо готовиться к этому уже сейчас. К примеру, в связи с ростом населения города остро стоит вопрос жилья. Темпы строительства доступного жилья не снизились. Наоборот, растут», - отметил аким.

Алтай Кульгинов сообщил, что в этом году планируется выдать 10 тыс. доступных квартир.

«Необходимо утроить количество доступного жилья в нашем городе, это, прежде всего, поручение Главы государства. Если опираться на цифры, то в 2019 году мы построили 1 млн 700 тыс. кв. м жилья, в 2020 году - три млн кв. м. А в этом году планируем построить 3 млн 200 тыс. кв. метров. Это рекордный показатель. Из них более 80 процентов - частные инвестиции. Это означает, что государство уделяет большое внимание жилищной сфере.

В том числе количество доступного жилья также увеличивается в разы. К примеру, 1,8 тыс. квартир в 2018 году, 2,9 тыс. квартир в 2019 году, 7 тыс. квартир в 2020 году, план на текущий год - 10 тыс. квартир. То есть 10 тысячам очередников предоставим квартиры. Кроме того, есть программы «7-20-25», «Шанырак». Совместно с «Отбасы банком» мы реализуем эти программы», - сказал аким Нур-Султана.

В своем выступлении аким города коснулся и качества строительства строящихся домов.

«Регулярно проверяем качество домов. Есть много разных подрядных компаний. Мы установили контроль над ними. У них будет гарантия. Соответственно, этого мы и требуем. Если дом построен некачественно, компания-подрядчик тратит свои средства на реконструкцию, доведя до должного уровня», - подчеркнул Алтай Кульгинов.