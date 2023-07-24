Свыше 1 триллиона тенге поступило в бюджет Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Налоговые поступления в бюджет столицы за первое полугодие 2023 года составили 1 трлн. 96 млрд. тенге или план исполнен на 99,1%. Об этом сообщили в ДГД по Астане, передает МИА «Казинформ».



В Департаменте государственных доходов по городу Астана состоялось расширенное заседание коллегии по итогам 1 полугодия 2023 года.

На 1 июля текущего года Департаментом обеспечены налоговые поступления в государственный бюджет в размере 1 трлн. 96 млрд. тенге или план исполнен на 99,1%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений на 180,5 млрд. тенге.

Поступления в республиканский бюджет составили 710,3 млрд. тенге, в местный бюджет поступило 385,6 млрд. тенге, что составляет 114,9%.

В ходе совещания руководитель ДГД Шынгыс Ануарбеков поставил ряд задач и дал поручения для дальнейшего обеспечения пополнения бюджета города.