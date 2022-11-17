Свыше 1,7 млрд тенге выделено на микрокредитование в костанайских селах и малых городах

17 Ноября 2022, 14:36

17 Ноября 2022, 14:36

Свыше 1,7 млрд тенге выделено на микрокредитование в костанайских селах и малых городах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках стартовавшей в сентябре программы микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах, в Костанайской области на эти цели выделено 1,7 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Тимура Бисимбаева, программа предусматривает микрокредитование сельских жителей, реализующих или планирующих реализовать бизнес-проекты в сфере агропромышленного комплекса и несельскохозяйственного бизнеса.

Численность жителей Костанайской области составляет 832 тысячи человек, при этом в сельской местности проживает 318 тысяч человек (или 38%), в малых городах (город Тобыл) – 28 тысяч человек. А количество безработных в сельских населенных пунктах и малых городах составляет свыше 10 тысяч человек.

«В рамках реализации программы, области выделено 1 728 млн тенге на предоставление не менее 340 микрокредитов, в том числе на финансирование стартап-проектов не менее 40%, или 140 проектов на сумму 691 млн тенге,- сто шил Т. Бисимбаев. — Эти средства направлены на создание новых рабочих мест, уменьшение количества безработных, повышение уровня жизни на селе».

На сегодня АО «Аграрная кредитная корпорация» при выделенных средствах в 1 728 млн тенге, принято 64 заявки на сумму 417 млн тенге (или 24%), из них 21 заемщикам выдано 157 млн тенге, или 38% от поступивших заявок.

Вместе с тем, Т. Бисимбаев подчеркнул недостаточную работу местных акиматов по привлечению потенциальных заемщиков к реализации государственной программы.

«Реализация программы микрокредитования рассчитана на год. В связи с этим, области в срок до 15 декабря необходимо обеспечить исполнение на 50%, или выдать конечным заемщикам 864 млн тенге. Оставшиеся 50% подлежат к освоению в следующем году»,- заключил руководитель сельхозведомства.