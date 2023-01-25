Свыше 1,3 трлн тенге необходимо на развитие социальной инфраструктуры Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Разработчик генерального плана Алматы Тамара Залогина в ходе общественных обсуждений генплана сообщила, что на развитие социальной инфраструктуры города до 2030 года необходимо инвестировать 1 триллион 391 миллиард тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому генплану, в Алматы планируется развитие пяти новых полицентров: «Север», «Восточные ворота», «Исторический центр», «Запад», «Юго-запад». На этапе планирования предусмотрена вся необходимая жилая, социальная, инженерная, транспортная, цифровая, коммерческая и рекреационная инфраструктура. Благодаря этому полицентры станут компактными и комфортными районами проживания, центрами деловой и общественной активности, создадут основу для роста и «выравнивания» благосостояния горожан.

Тамара Залогина отметила, что в программе развития Алматы, для удобства жителей и развития бизнеса в разработке мастер-планов будут учитываться квартальная застройка на примере исторического центра города с сеткой улиц длиной 120-140 метров и 100 % обеспеченность жителей каждого полицентра социальной, транспортной, рекреационной инфраструктурой, а также рабочими местами.

«Для этого в Генеральном плане запланировано обеспечение алматинцев социальной инфраструктурой в шаговой доступности, а именно строительство 335 детских садов, 188 школ и 12 пристроек к существующим школам, 65 поликлиник и трех больниц, 33 физкультурно-оздоровительных комплексов», - сообщила она.

Таким образом, к 2040 году на территории Алматы будет насчитываться 33,1 млн квадратных метров общей площади учреждений общественного обслуживания города, что составляет 37 % от общего объема жилого фонда на этот период.

Наибольший объем общей площади учреждений обслуживания составляют административно-деловые, общественные учреждения, вузы и сузы – 8,643 млн общей площади, учреждения образования – 6,6 млн квадратных метров и предприятия торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса – 6,6 тысячи квадратных метров.

«Для реализации первой очереди проектных предложений по Генеральному плану на период до 2030 года необходимо инвестировать 1 триллион 391 млрд тенге в развитие социальной инфраструктуры. Значительный объем инвестиций (46,6 %) необходим для развития школьного и дошкольного образования и развитие учреждений здравоохранения (27,3 %). Дома-интернаты, спортивные сооружения потребуют 9 % всего объема инвестиций», - сказала Тамара Залогина.

Ранее она сообщила, что население Алматы к 2040 году достигнет трех миллионов человек, а для их обеспечения в городе необходимо построить 45,6 млн квадратных метров жилья.