РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:34, 26 Май 2024 | GMT +6

    Связано ли повышение цен на жилье в Астане с землетрясением в Алматы – мнение эксперта

    Астана
    Фото: Unsplash

    Эксперты отмечают подорожание квартир в Астане по сравнению с Алматы. Связанно ли это с землетрясением? Своим мнением на этот счет поделилась советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — К моему огромному сожалению, элемент паники зачастую кратковременно, но на цены все же влияет. А волна отголосков землетрясений была так тщательно освещена и преувеличена в прессе, что на многих людей она повлияла и усилила их опасения. Однако, надо помнить, что спрос должен подкрепляться платежеспособностью, устойчивыми намерениями покупателей. Я считаю, что данное явление краткосрочное, — сказала Нина Лукьяненко в беседе с корреспондентом агентства.

    Эксперт также ответила на вопрос: ожидать ли подорожания жилья в ближайшее время? 

    — На данный момент у меня таких ожиданий совсем нет. Однако, при более тщательном анализе, многие покупатели и продавцы могут обратить внимание на то, что рынок с вторичной недвижимости продолжает свое скольжение вниз, — заявила она.

    Отметим, что по официальной статистике, в апреле Астана обогнала Алматы по ценам на жилье. 

    Теги:
    Землетрясение Цены и тарифы Астана Рынок недвижимости Жилье Алматы
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!