Связано ли повышение цен на жилье в Астане с землетрясением в Алматы – мнение эксперта

Эксперты отмечают подорожание квартир в Астане по сравнению с Алматы. Связанно ли это с землетрясением? Своим мнением на этот счет поделилась советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент агентства Kazinform.

— К моему огромному сожалению, элемент паники зачастую кратковременно, но на цены все же влияет. А волна отголосков землетрясений была так тщательно освещена и преувеличена в прессе, что на многих людей она повлияла и усилила их опасения. Однако, надо помнить, что спрос должен подкрепляться платежеспособностью, устойчивыми намерениями покупателей. Я считаю, что данное явление краткосрочное, — сказала Нина Лукьяненко в беседе с корреспондентом агентства.

Эксперт также ответила на вопрос: ожидать ли подорожания жилья в ближайшее время?

— На данный момент у меня таких ожиданий совсем нет. Однако, при более тщательном анализе, многие покупатели и продавцы могут обратить внимание на то, что рынок с вторичной недвижимости продолжает свое скольжение вниз, — заявила она.

Отметим, что по официальной статистике, в апреле Астана обогнала Алматы по ценам на жилье.