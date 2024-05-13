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    15:46, 13 Май 2024 | GMT +6

    Связь проведут в пострадавшие от паводков села Костанайской области

    Связь и телекоммуникации
    Фото: freepik.com

    В управлении информатизации акимата Костанайской области рассказали, что совместно с операторами связи в паводковый период были оперативно восстановлены затопленные базовые станции, настроены каналы связи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Те населенные пункты, которые до сих остаются без электричества, мобильная и стационарная связь обеспечивается с помощью дизельно-генераторных установок.

    Чтобы учащиеся школ могли беспрепятственно получать знания, акиматом Костанайской области совместно с Министерством цифрового развития в школах были установлены 30 комплектов Starlink (в скором времени будет доставлено еще 150 комплектов)

    Также в управлении напомнили, что при нынешних условиях важно обеспечить населенные пункты качественной связью в целом. На сегодняшний день по области из 492 сел только в 331 населенном пункте связь хорошего качества. А в 29 селах связь отсутствует.

    — Для решения указанной проблемы в партнерстве с операторами связи в текущем году планируется строительство антенно-мачтовых сооружений в 50 селах области. На проектно-сметную документацию уже выделены средства из областного бюджета в размере 225 млн тенге, — рассказали в ведомстве.

    В ближайшее время может начаться строительство антенн в восьми районах области. Там, акиматами уже объявлены конкурсы на строительство.

    Также разрабатывается документация на строительство антенн вдоль республиканских автодорог, данный проект будет профинансирован с республиканского бюджета.

    — По Костанайской области на 2024–2025 годы определены пока семь координат строительства данных конструкций. Это Аркалык, Житикаринский, Алтынсаринский, Сарыкольский и Денисовский районы, — пояснили в ведомстве.

    Теги:
    МЦРИАП Регионы Казахстана Костанайская область Связь, ТВ, IT Паводки в Казахстане
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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