Связь проведут в пострадавшие от паводков села Костанайской области

В управлении информатизации акимата Костанайской области рассказали, что совместно с операторами связи в паводковый период были оперативно восстановлены затопленные базовые станции, настроены каналы связи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Те населенные пункты, которые до сих остаются без электричества, мобильная и стационарная связь обеспечивается с помощью дизельно-генераторных установок.

Чтобы учащиеся школ могли беспрепятственно получать знания, акиматом Костанайской области совместно с Министерством цифрового развития в школах были установлены 30 комплектов Starlink (в скором времени будет доставлено еще 150 комплектов)

Также в управлении напомнили, что при нынешних условиях важно обеспечить населенные пункты качественной связью в целом. На сегодняшний день по области из 492 сел только в 331 населенном пункте связь хорошего качества. А в 29 селах связь отсутствует.

— Для решения указанной проблемы в партнерстве с операторами связи в текущем году планируется строительство антенно-мачтовых сооружений в 50 селах области. На проектно-сметную документацию уже выделены средства из областного бюджета в размере 225 млн тенге, — рассказали в ведомстве.

В ближайшее время может начаться строительство антенн в восьми районах области. Там, акиматами уже объявлены конкурсы на строительство.

Также разрабатывается документация на строительство антенн вдоль республиканских автодорог, данный проект будет профинансирован с республиканского бюджета.