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    14:30, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Комплексы Starlink заработали в сельских школах Костанайской области

    интернет
    Фото: акимат Костанайской области

    Учащиеся средних школ в Аркалыке одними из первых воспользовались системами высокоскоростного интернета. Ранее в связи с чрезвычайной ситуацией природного характера южного региона акимат Костанайской области совместно с Министерством цифрового развития проработали вопрос доставки 30 комплектов Starlink  для обеспечения объектов образования высокоскоростным интернетом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Starlink - глобальная спутниковая система компании SpaceX. Эта система обеспечивает высокоскоростной широкополосный спутниковый доступ в Интернет в местах, где он был ненадежным или полностью недоступным.

    Предыдущие 30 комплектов уже установлены и настроены в образовательном сегменте. Также в скором времени будет доставлено еще 150 комплектов для области, которые подключат в первую очередь в организациях образования Джангельдинского, Аулиекольского и Карасуского районов.

    акимат Костанайской области
    Фото: акимат Костанайской области

    К слову, акимат Костанайской области совместно с Министерствами цифрового развития и просвещения планируют в Костанайской области охватить 180 школ указанной технологией, где учащиеся школ могут пользоваться образовательными ресурсами онлайн путем высокоскоростного интернета.

    Ранее сообщалось, что представители SpaceX посетили сельскую школу в Казахстане.

    Теги:
    Интернет Илона Маска Костанайская область Интернет Связь, ТВ, IT Starlink школа
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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