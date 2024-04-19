Комплексы Starlink заработали в сельских школах Костанайской области

Учащиеся средних школ в Аркалыке одними из первых воспользовались системами высокоскоростного интернета. Ранее в связи с чрезвычайной ситуацией природного характера южного региона акимат Костанайской области совместно с Министерством цифрового развития проработали вопрос доставки 30 комплектов Starlink для обеспечения объектов образования высокоскоростным интернетом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Starlink - глобальная спутниковая система компании SpaceX. Эта система обеспечивает высокоскоростной широкополосный спутниковый доступ в Интернет в местах, где он был ненадежным или полностью недоступным.

Предыдущие 30 комплектов уже установлены и настроены в образовательном сегменте. Также в скором времени будет доставлено еще 150 комплектов для области, которые подключат в первую очередь в организациях образования Джангельдинского, Аулиекольского и Карасуского районов.

Фото: акимат Костанайской области

К слову, акимат Костанайской области совместно с Министерствами цифрового развития и просвещения планируют в Костанайской области охватить 180 школ указанной технологией, где учащиеся школ могут пользоваться образовательными ресурсами онлайн путем высокоскоростного интернета.

Ранее сообщалось, что представители SpaceX посетили сельскую школу в Казахстане.