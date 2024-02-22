Священник торговал Виагрой в Испании

Испанский священник и его романтический партнер арестованы за торговлю Виагрой. Местная епархия сожалеет о скандале, который причинил «боль и страдания», передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

Священник из городка Дон-Бенито на западе Испании и его партнер арестованы за незаконную торговлю Виагрой и другими сильными афродизиаками.

В ходе обыска полиция изъяла большое количество стимуляторов, готовых к продаже. В Испании препараты для повышения сексуальной активности продаются только по рецепту.

Сообщается, что у падре была обширная и постоянно растущая клиентская база. Сексуальные стимуляторы продавались как в приходской резиденции, так и в других частях церкви.

По данным местной прессы, священник полагал, что не вызовет подозрений из-за своего руководящего положения в приходе. О его отношениях с другим мужчиной было известно в местной общине, тем не менее святой отец пользовался хорошей репутацией.

В заявлении местной епархии говорится, что она сожалеет о «скандале», который причинил «боль и страдания».