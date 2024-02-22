РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:20, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Священник торговал Виагрой в Испании

    таблетки
    Фото: pixabay.com

    Испанский священник и его романтический партнер арестованы за торговлю Виагрой. Местная епархия сожалеет о скандале, который причинил «боль и страдания», передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

    Священник из городка Дон-Бенито на западе Испании и его партнер арестованы за незаконную торговлю Виагрой и другими сильными афродизиаками.

    В ходе обыска полиция изъяла большое количество стимуляторов, готовых к продаже. В Испании препараты для повышения сексуальной активности продаются только по рецепту.

    Сообщается, что у падре была обширная и постоянно растущая клиентская база. Сексуальные стимуляторы продавались как в приходской резиденции, так и в других частях церкви.

    По данным местной прессы, священник полагал, что не вызовет подозрений из-за своего руководящего положения в приходе. О его отношениях с другим мужчиной было известно в местной общине, тем не менее святой отец пользовался хорошей репутацией.

    В заявлении местной епархии говорится, что она сожалеет о «скандале», который причинил «боль и страдания».

    Теги:
    Европа Испания Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!