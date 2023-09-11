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    17:51, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Свою победу посвящаю Президенту: Жибек Кулымбетова выиграла два «золота» в Дубае

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    Фото: клуб имени Сагадата Нурмагамбетова
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Восьмикратная чемпионка мира Жибек Кулымбетова выиграла два золота на международном турнире по джиу-джитсу «AJP Tour Asia Continental Jiu-jitsu championship 2023 - Professional» в Дубае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    16-летняя спортсменка клуба имени Сагадата Нурмагамбетова успешно выступила в двух возрастных категориях - среди юношей до 17 лет и взрослых от 18 лет. В финале турнира среди взрослых она боролась с 25-летней арабской джитсершой Майта Шерайма.

    «Перед поездкой в Дубай мне посчастливилось встретится с Главой государства нашей страны, я рассказала о своих успехах в спорте и поделилась своими планами на будущее. Касым-Жомарт Кемелевич отметил важность развития массового и детско-юношеского спорта и пожелал мне удачи на соревнованиях. Встреча с Президентом стала для меня большой мотивацией и оставила у меня прекрасное впечатление», - поделилась она своими впечатлениями.


    Жибек отметила, что эта победа была сложнее предыдущих, поскольку она боролась с девушками старше 18 лет. Она в общей сложности провела три схватки в весовой категории до 49 килограммов.

    «Выражаю огромную благодарность Президенту Касым-Жомарту Кемелевичу за то, что поддерживает спортсменов, прославляющих честь нашей Родины. Хочу посвятить эту победу Главе государства», - заявила она.


    Она также поблагодарила своего тренера Нурсултана Орынбасарова, президента клуба имени Сагадата Нурмагамбетова Ерболата Турумбетова, а также своих партнеров по команде за поддержку. В общей сложности спортсмены из этого клуба завоевали шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали. Среди них также есть чемпион мира Самат Айтпанбет. Он занял первое место среди обладателей черного пояса.


    Недавно Жибек Кулымбетова стала семикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу.

    Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев недавно в ходе рабочей поездки посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области. На центральной площади базы у чаши олимпийского огня Президент побеседовал со спортсменами, среди которых была Жибек Кулымбетова.


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