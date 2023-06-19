Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зульфия Сулейменова ответила на вопрос о личной отвесности за ситуацию в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что ответственна в той части, что это мой курируемый блок и мое курируемое министерство. За любой блок, который входит в состав моего ведомства, так или иначе как руководитель, безусловно несу ответственность. Своей ответственности я не избегаю. Как я уже сказала, со следствием мы будем сотрудничать», - сказала глава ведомства.

Журналисты также поинтересовались о повышении зарплаты лесникам с 1 июля, не связано ли такое решение с трагедией.

«Это не после трагедии. Заявлялось до того, как произошла трагедия. Само постановление правительства, которое предусматривает повышение заработной платы, мы принимали, если не ошибаюсь, месяца 2-3 назад. Если вы внимательно отслеживаете социальные сети министерства, мы неоднократно давали информацию о том, что зарплата будут повышаться. Эта информация не возникла после этих событий, она имелась до этого. Более того, я в том числе и в своих личных страницах давала информацию о том, что мы планируем повышать заработные платы. Действительно тот уровень оплаты труда очень низкий», - ответила Зульфия Сулейменова.

У главы ведомства спросили о том, не является ли проявлением слабости и упущением работы ее слезы на встрече с жителями области «Абай».

«Я не считаю, что слезы — это слабость, я человек искренний. И я искренне сопереживала семьям, потому что потерять близких людей, а в двух семьях - отец и сын. Я посетила все эти семьи, все они так или иначе связаны с лесным хозяйством. Знала ли я это, когда мы были на встрече, да, конечно, я искреннее сопереживала и я не считаю, что искреннее сопереживание является слабостью человека», - прокомментировала министр.