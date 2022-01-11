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    13:57, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Своевременно принять Социальный кодекс поручил Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять программу по повышению доходов населения в двухмесячный срок, также Глава государства остановился на разработке Социального кодекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поручаю Правительству совместно с «Атамекен» в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения», - сказал во время заседания Мажилиса Касым-Жомарт Токаев.

    «Правительству следует обеспечить своевременное принятие Социального кодекса. В рамках данного документа мы должны адаптировать социальную политику под новые реалии с учетом вызовов пандемии и накопившихся проблем. Социальный кодекс должен стать ключевым элементом нового общественного договора», - заявил Глава государства.

    Напомним, в ходе заседания Мажилиса Глава государства поручил разработать программу повышения доходов населения.

    Касым-Жомарт Токаев заявил, что на каждом управленческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Социальный кодекс Парламент Мажилис
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