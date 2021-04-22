Своевременно финансировать мероприятия по сохранению экосистемы бассейна реки Урал поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство должно своевременно финансировать мероприятия, предусмотренные в Программе российско-казахстанского сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна реки Урал до 2024 года. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еще одна актуальная проблема – водоснабжение региона. Происходит обмеление реки Урал, ухудшается экологическая обстановка. Это не может не беспокоить местных жителей, нуждающихся в питьевой воде. С большими трудностями сталкиваются и производители сельхозпродукции.

«Мы приняли Программу российско-казахстанского сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна реки Урал до 2024 года. Правительство должно обеспечить своевременное финансирование мероприятий, предусмотренных Программой. Вместе с тем совместно с российской стороной необходимо принять срочные дополнительные меры», – сказал Глава государства.

Напомним, сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.



