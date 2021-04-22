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    14:51, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Своевременно финансировать мероприятия по сохранению экосистемы бассейна реки Урал поручил Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство должно своевременно финансировать мероприятия, предусмотренные в Программе российско-казахстанского сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна реки Урал до 2024 года. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Еще одна актуальная проблема – водоснабжение региона. Происходит обмеление реки Урал, ухудшается экологическая обстановка. Это не может не беспокоить местных жителей, нуждающихся в питьевой воде. С большими трудностями сталкиваются и производители сельхозпродукции.

    «Мы приняли Программу российско-казахстанского сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна реки Урал до 2024 года. Правительство должно обеспечить своевременное финансирование мероприятий, предусмотренных Программой. Вместе с тем совместно с российской стороной необходимо принять срочные дополнительные меры», – сказал Глава государства.

    Напомним, сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.



    Теги:
    Атырауская область Президент Президент Казахстана Экология Интеграция и партнерство
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