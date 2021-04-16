Свое «задержание» прокомментировал глава управления комфортной городской среды Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев прокомментировал информацию о своем «задержании», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в РСК журналисты попросили спикера рассказать об уголовном деле, которое было начато, и действительно ли он был задержан в тот момент.

«Действительно досудебное уголовное дело было возбуждено антикоррупционной службой. Но оно было возбуждено не в отношении меня, а по результатам проверки департамента внутреннего государственного аудита. Сейчас это расследование ведется, я думаю, что оно близится к завершению. Но подозреваемым в этом деле я не являюсь, я не был задержан. В рамках уголовного дела фигурантом дела не являлся. То есть, информация, которая была распространена в СМИ, была недостоверная», - ответил Сапар Нурашев.

Также у Сапара Нурашева уточнили, если была задета ваша честь и достоинство из-за распространения неправильной информации, то почему не подали в суд на антикоррупционную службу или же на СМИ, которое написало об этом.

«Я, безусловно, такое решение приму. Сейчас консультируюсь с юристами. Реакция с моей стороны будет», - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы зарегистрировано досудебное расследование в отношении руководителя управления комфортной городской среды Сапара Нурашева.