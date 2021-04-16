РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:53, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Свое «задержание» прокомментировал глава управления комфортной городской среды Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев прокомментировал информацию о своем «задержании», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга в РСК журналисты попросили спикера рассказать об уголовном деле, которое было начато, и действительно ли он был задержан в тот момент.

    «Действительно досудебное уголовное дело было возбуждено антикоррупционной службой. Но оно было возбуждено не в отношении меня, а по результатам проверки департамента внутреннего государственного аудита. Сейчас это расследование ведется, я думаю, что оно близится к завершению. Но подозреваемым в этом деле я не являюсь, я не был задержан. В рамках уголовного дела фигурантом дела не являлся. То есть, информация, которая была распространена в СМИ, была недостоверная», - ответил Сапар Нурашев.

    Также у Сапара Нурашева уточнили, если была задета ваша честь и достоинство из-за распространения неправильной информации, то почему не подали в суд на антикоррупционную службу или же на СМИ, которое написало об этом.

    «Я, безусловно, такое решение приму. Сейчас консультируюсь с юристами. Реакция с моей стороны будет», - сказал он.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы зарегистрировано досудебное расследование в отношении руководителя управления комфортной городской среды Сапара Нурашева.


    Теги:
    Другие государственные органы Общество Алматы
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!