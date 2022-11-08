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Сводничеством занимались две жительницы Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Ноября 2022, 21:26
Сводничеством занимались две жительницы Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемых в сводничестве выявили полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области поступила оперативная информация о жительнице Сайрамского района, которая занимается сводничеством. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП задержали двух подозреваемых жительниц района, одна из которых состоит на профилактическом учете. Установлено, что женщины занимались сводничеством и вербовкой девушек для занятия проституцией, обеспечивая их жильем и питанием, затем искали клиентов. Так, в одной из гостиниц полицейские выявили двух девушек «легкого поведения», направленных подозреваемыми для предоставления интим-услуг.

Данный факт зарегистрировали по ст. 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». В качестве вещественных доказательств у подозреваемых изъяты денежные средства. В настоящее время проводится досудебное расследование. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.


Фото: polisia.kz


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