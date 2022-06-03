3 Июня 2022 22:44

Свободы на три года лишился мужчина за рекламу наркотиков в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Рекламу горожанин расклеивал на банкоматах на двух улицах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жителя Павлодара приговорили к трем годам лишения свободы за рекламу наркотиков и психотропных веществ», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Стражи порядка сообщили, что рекламу 42-летний мужчина расклеивал на банкоматах одного из банков в городе Павлодаре, по улице Естая и Сатпаева. После он был задержан и осужден.

«Впервые в практике уголовное наказание было вынесено по статье 299 ч.1 УК РК за пропаганду или рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - отметили в управлении по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области.

С начала 2022 года из незаконного оборота полицейские изъяли более 28 кг различных наркотических средств, в том числе 2,8 кг синтетических наркотиков.

«За пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров предусмотрена ответственность по статье 299 УК РК», - напомнили в полиции.

Уголовную ответственность за незаконную рекламу наркотиков ввели в Казахстане в начале 2020 года.