Уголовная ответственность за незаконную рекламу наркотиков вводится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 11 января 2020 года вступают в силу изменения в уголовном законодательстве, связанные с распространением ссылок на интернет-сайты, пропагандирующие и реализующие наркотики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

В Уголовный кодекс введена новая статья 299-1, устанавливающая уголовную ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков. Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

В том случае, если это преступление будет совершено группой лиц, неоднократно, в организациях образования или местах массового скопления людей, с использованием СМИ или электронных информационных ресурсов, с использованием служебного положения, то наказание устанавливается в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Кроме того, принятым законом в ряд уголовных статей введен новый квалифицирующий признак «посредством использования электронных информационных ресурсов».

«Эти меры необходимы для неотвратимости наказания за новые методы распространения наркотиков. Это использование Интернет-технологий - сайтов и электронных социальных сетей: Instagram, Telegram, Facebook, а также электронных платежных систем (Kiwi-кошелек, Яндекс-деньги и так далее)», - пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности Нуртай Абильмажинов.

Эти преступления отнесены к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Сбыт наркотиков с использованием электронных информационных ресурсов наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет. Вовлечение в употребление наркотиков с посредством электронных ресурсов влечет лишение свободы от 3 до 8 лет. Оборот веществ, использующихся для производства наркотиков, предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Усилено наказание за уже имеющиеся составы преступлений, связанные с оборотом веществ, используемых для производства наркотиков.