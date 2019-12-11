Свободно владеющие казахским представители различных этносов собрались в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Форум «Ұлы даланың ұлтаралық тілі», посвященный развитию государственного языка, проходит в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии Дня независимости Ассамблея народа Казахстана проводит республиканский форум «Ұлы даланың ұлтаралық тілі». Цель форума - показать, как используется казахский - государственный язык в качестве языка межнационального общения для 30% других национальностей. На форум прибыли представители русской, украинской, польской, эстонской, курдской, корейской национальностей из 14 регионов, а также из Алматы и Нур-Султана. Все они свободно владеют казахским», - сказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев журналистам в рамках форума.





По его словам, сегодняшний форум АНК пройдет только на казахском языке.

«Настало время для того, чтобы казахский язык стал языком межнационального общения среди всех наций и этносов, проживающих в нашей стране. Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана подчеркнул, что казахский должен стать языком межнационального общения. Поэтому, мы впервые проводим такой форум в целях реализации данной инициативы», - отметил Ж. Туймебаев.































