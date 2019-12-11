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Свободно владеющие казахским представители различных этносов собрались в столице

11 Декабря 2019 17:32
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Свободно владеющие казахским представители различных этносов собрались в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Форум «Ұлы даланың ұлтаралық тілі», посвященный развитию государственного языка, проходит в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В преддверии Дня независимости Ассамблея народа Казахстана проводит республиканский форум «Ұлы даланың ұлтаралық тілі». Цель форума - показать, как используется казахский - государственный язык в качестве языка межнационального общения для 30% других национальностей. На форум прибыли представители русской, украинской, польской, эстонской, курдской, корейской национальностей из 14 регионов, а также из Алматы и Нур-Султана. Все они свободно владеют казахским», - сказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев журналистам в рамках форума.


По его словам, сегодняшний форум АНК пройдет только на казахском языке.

«Настало время для того, чтобы казахский язык стал языком межнационального общения среди всех наций и этносов, проживающих в нашей стране. Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана подчеркнул, что казахский должен стать языком межнационального общения. Поэтому, мы впервые проводим такой форум в целях реализации данной инициативы», - отметил Ж. Туймебаев.









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Ключевые слова: Культура, АНК,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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