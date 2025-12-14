Свободно пасущиеся лоси в лесах Баянаула попали на видео

В последние годы численность лосей на территории Баянаульского национального парка начала увеличиваться. Эти копытные круглый год обитают в лесных массивах среди гор. С 1985 года лоси регулярно появляются в этом районе. Одной из особенностей животного является отсутствие желчного пузыря в организме. Лоси предпочитают пастись в заболоченных, тростниковых и камышовых местах, питаются корой тополя и можжевельником, растущим в горах. Их часто можно встретить в высокогорных районах возле сел Куркели, Жаяу Муса, Каражар, на перевале Жалантос, в местностях Мырзашокы и вблизи пещеры Коныр аулие.

— Высота этого дикого животного достигает 2 метров, вес около 600 кг. Окрас зимой темно-коричневый, летом буроватый, голова и ноги более светлые. Копыта на передних ногах острые, что позволяет использовать их как оружие при защите. Такими копытами лось способен проломить череп серому волку или вспороть ему брюхо. У взрослых самцов имеются крупные рога округлой формы. Размах рогов достигает 180 см, а их вес 20–30 кг. Осенью сбрасывают рога, а в апреле–мае вырастают новые. У самок нет рогов, — рассказали в национальном парке.

В Павлодарской области лоси обитают не только в Баянауле, но и в резервате «Ертіс орманы». Охота на них запрещена.