СВМДА и структуры ООН договорились усилить взаимодействие в Азии

В Астане состоялся круглый стол, организованный Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) с участием исполнительных структур системы ООН и ведущих региональных организаций Азии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие прошло в рамках программы, приуроченной к 20-летию СВМДА, и подтвердило приверженность участников развитию многостороннего сотрудничества и укреплению региональной повестки.

В диалоге приняли участие структуры ООН, включая Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), Международную организацию по миграции (МОМ) и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Региональные организации были представлены ШОС, ее Региональной антитеррористической структурой (РАТС ШОС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В качестве наблюдателей выступили Лига арабских государств (ЛАГ), ТЮРКПА, Диалог по сотрудничеству в Азии (ДСА), СНГ, ССАГПЗ и Организация тюркских государств (ОТГ). Также к обсуждению присоединились представители аналитических центров Индии и Казахстана, а также бывшие руководители СВМДА.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Генеральный секретарь СВМДА посол Кайрат Сарыбай отметил усложнение международной обстановки и подчеркнул, что современные транснациональные вызовы — от климатических рисков до нарушений цепочек поставок — требуют усиления многосторонней координации. По его словам, ни одно государство или организация не способны эффективно справляться с ними в одиночку.

Отдельный акцент был сделан на роли исполнительных структур, которые должны обеспечивать переход от политических решений к практическим результатам. СВМДА подтвердило готовность к расширению взаимодействия с партнёрскими организациями.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В ходе сессий участники обсудили необходимость обновления механизмов международного сотрудничества в условиях растущей неопределенности. СВМДА было названо важной платформой для формирования инклюзивной архитектуры безопасности в Азии. Также было предложено создание региональной обсерватории по мониторингу транспортной, цифровой и энергетической связанности.

Отдельные сессии были посвящены взаимодействию ООН с региональными структурами и роли исполнительных органов в укреплении сотрудничества. Участники подчеркнули значимость координации усилий для предотвращения конфликтов и повышения эффективности реализации международных мандатов.

Среди приоритетов обозначены парламентская дипломатия, гармонизация законодательства, стратегическое планирование, а также развитие цифрового и промышленного сотрудничества.

По итогам встречи участники отметили, что международные и региональные организации являются партнерами, а не конкурентами, и договорились продолжать регулярный диалог для укрепления стабильности и достижения целей устойчивого развития до 2030 года.