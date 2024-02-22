Свыше тысячи детей-сирот принимают в семьи ежегодно в Казахстане

Ежегодно в Казахстане принимают в семьи более 1 000 детей-сирот. Об этом сообщила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Одной из наших задач является обеспечение права детей жить и воспитываться в семье. Из 21 387 детей-сирот 17 660 воспитываются в казахстанских семьях. Ежегодно граждане Казахстана принимают в семью более 1000 детей-сирот. Мы продолжаем деинституционализацию детских домов, за 3 года их количество уменьшилось на 21 организацию, – сказала Н.Оспанова.

Глава комитета также отметила, что для безопасности детей на детских объектах реализуются беспрецедентные комплексные меры безопасности. 100% государственных организаций образования обеспечены системами видеонаблюдения, подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел, обеспечены лицензированной охраной, оснащены «тревожными кнопками». Безопасная среда в организации образования для министерства не ограничивается только техническими средствами безопасности, но и включает эмоциональное благополучие ребенка.

Как сообщила Н.Оспанова, для формирования позитивных отношений в школьной среде на основе привития навыков доброжелательности, отзывчивости и взаимоуважения в организациях образования проведена акция «ДосболLike». Продолжением акции станет пилотирование антибуллинговой программы «ДосболLike» в 50 школах 8 регионов страны.

Также в рамках поручений Главы государства дан старт волонтерскому проекту «Менің бауырым». Через проект дети обучаются строить правильные взаимоотношения, находить язык дружбы для решения различных ситуаций.

Ранее региональный представитель Национального агентства по усыновлению ОФ «АНА ҮЙІ» Гулжазира Байсарина рассказала, что большую часть детей в детских домах составляют дети, оставшиеся без попечения родителей, то есть при живых родителях.

В январе 2024 г. агентство Kazinform опубликовало пошаговую инструкцию по усыновлению детей в Казахстане.