Свыше тысячи алматинцев обратились в центр поддержки семьи

На брифинге в региональной службе коммуникаций исполняющий обязанности директора центра Акмолжан Зарипов отметил, что основная задача учреждения — не только реагировать на уже возникшие проблемы, но и предупреждать их.

По итогам 2025 года Центром было обработано 1341 обращение, из которых 1283 успешно решены. В рамках работы оказано 1566 мер государственной поддержки. Специалисты провели 527 консультаций психолога и 325 — юриста.

С начала этого года различными видами услуг центра уже охвачено 302 человека. Жителям оказывают психологическую, юридическую и социальную помощь, помогая справляться с трудными жизненными обстоятельствами.

Фото: РСК Алматы

Акмолжан Зарипов также привел реальные примеры того, как центр помогает алматинцам выходить из кризисных ситуаций и сохранять семьи. Одним из показательных случаев стала работа с молодой матерью, отказавшейся от новорожденного ребенка. После психологической поддержки и сопровождения женщина приняла решение вернуть ребенка и самостоятельно заниматься его воспитанием.

Кроме того, центр содействует в решении социальных и медицинских вопросов. Так, одной из жительниц города помогли оформить инвалидность по зрению. В другом случае многодетной семье помогли добиться усиления группы инвалидности ребенка, что расширило доступ к мерам государственной поддержки.

Спикер отметил, что также ведется работа по трудоустройству.

