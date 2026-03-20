    22:11, 19 Март 2026 | GMT +5

    Свыше тысячи алматинцев обратились в центр поддержки семьи

    Центр оказывает комплексную помощь семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, передает агентство Kazinform.

    Фото: Министерство труда и социальной защиты РК

    На брифинге в региональной службе коммуникаций исполняющий обязанности директора центра Акмолжан Зарипов отметил, что основная задача учреждения — не только реагировать на уже возникшие проблемы, но и предупреждать их.

    По итогам 2025 года Центром было обработано 1341 обращение, из которых 1283 успешно решены. В рамках работы оказано 1566 мер государственной поддержки. Специалисты провели 527 консультаций психолога и 325 — юриста.

    С начала этого года различными видами услуг центра уже охвачено 302 человека. Жителям оказывают психологическую, юридическую и социальную помощь, помогая справляться с трудными жизненными обстоятельствами.

    Акмолжан Зарипов
    Фото: РСК Алматы

    Акмолжан Зарипов также привел реальные примеры того, как центр помогает алматинцам выходить из кризисных ситуаций и сохранять семьи. Одним из показательных случаев стала работа с молодой матерью, отказавшейся от новорожденного ребенка. После психологической поддержки и сопровождения женщина приняла решение вернуть ребенка и самостоятельно заниматься его воспитанием.

    Кроме того, центр содействует в решении социальных и медицинских вопросов. Так, одной из жительниц города помогли оформить инвалидность по зрению. В другом случае многодетной семье помогли добиться усиления группы инвалидности ребенка, что расширило доступ к мерам государственной поддержки.

    Спикер отметил, что также ведется работа по трудоустройству.

    Ранее уполномоченный по вопросам семьи, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Снежанна Имашева рассказала о задачах на своей новой должности и первых обращениях от казахстанцев.

    Еламан Турысбеков
