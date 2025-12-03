РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:47, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Свыше ста километров водопроводных сетей обновили в области Улытау

    Как заявил аким области Улытау Дастан Рыспеков, сейчас города региона обеспечены водой на 100%, сельские населенные пункты — на 99,9%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Свыше ста километров водопроводных сетей обновили в области Улытау
    Фото: СЦК

    По словам акима, проект по обеспечению Жезказгана подземной чистой питьевой водой выполнили на 30%. Для подачи воды из подземного источника «Үйтас Айдос» уже уложили 51 км новых труб.

    Параллельно реализуют 14 проектов стоимостью около 61 млрд тенге, чтобы модернизировать 330 км водопроводных сетей и проложить новые трубы. По данным акимата, работы планируют завершить поэтапно к 2027 году.

    В этом году в регионе модернизировали и отремонтировали 818,9 км линий электропередачи и 272 единицы оборудования. Из них работы на 1,8 млрд тенге выполнили за счет инвестиционных проектов.

    Как отметил аким региона, с 2024 года по программе «Ауыл — ел бесігі» идет проект по прокладке электросетей в поселке Жанаарка. На него предусмотрели 730 млн тенге. На сегодня проложили 46,2 км линии электропередачи, установили 1 500 опор и 13 трансформаторных подстанций.

    В этом году по программе профинансировали еще четыре проекта на сумму 2,9 млрд тенге. В Жанааркинском районе заменили 271 километр линий электропередачи, установили 5 927 опор и 13 подстанций.

    Теги:
    Регионы Казахстана Комуслуги Улытауская область ЖКХ
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают