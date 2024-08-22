Свыше семи тысяч человек эвакуировали из-за наводнений на северо-востоке Китая

Проливные дожди, обрушившиеся с начала этой недели на северо-восток Китая, вызвали сильные наводнения и оползни в этой части страны. Из опасной зоны эвакуировано свыше семи тысяч человек. Об этом передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на агентство Xinhua.

За трое суток ливневых дождей наиболее пострадал город Хулудао в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Как сообщают местные СМИ, в безопасные места из города и его окрестностей вывезли свыше семи тысяч человек. Для эвакуации местных жителей власти задействовали пять вертолетов, свыше 10 катеров и 90 лодок.

Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР направило пострадавшим от стихийных бедствий в провинции Ляонин более семи тысяч предметов первой необходимости.

В провинцию Ляонин отправилась межведомственная рабочая группа для руководства спасательными работами после проливных дождей.

Как сообщалось, в Китае продолжается борьба с наводнениями. В материковой части Китая продолжается основной сезон паводков, несмотря на окончание критического периода борьбы с наводнениями с середины июля по середину августа. Сохраняются серьезные риски вторичных бедствий, вызванных проливными дождями и воздействием тайфунов.