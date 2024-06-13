Свыше двух тонн конопли уничтожили в Шуской долине
Продолжается месячник по борьбе с наркоманией в Жамбылской области, в ходе которого активно уничтожается дикорастущая конопля до периода ее вегетативного созревания, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники полиции тщательно исследуют каждый участок площади произрастания конопли. На прошлой неделе на 1,8 гектарах путем скашивания с последующим сжиганием уничтожено 2 тонны 150 кг дикорастущей конопли.
— В комплекс антинаркотических мероприятий входит не только предотвращение заготовки, вывоза дикорастущей конопли, но и уничтожение ее массовых плантаций, — отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Алим Бажикбаев. — Основные очаги произрастания — это заброшенные огороды, сельскохозяйственные угодья, не используемые по целевому назначению. Мы не проводим химическую обработку, так как это вредно для экологии. Скашивание уступает в эффективности химическим средствам, но все же является действенным методом. И каждый год стараемся успеть провести всю процедуру до вегетативного созревания конопли. Выражаем благодарность сельчанам, которые с пониманием относятся к нашей работе.
В ведомстве отметили, что новая карта произрастания дикорастущей конопли, составленная в 2023 году, позволила полиции вести системный контроль за фактическими площадями ее произрастания в Шуской долине.
Новую карту, показывающую реальную картину «адресов» зарослей конопли, составили в Жамбылской области по итогам принятого в регионе комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В результате наблюдается значительное сокращение территорий произрастания конопли — со 138 тысяч га до 62 тысяч га. Территория произрастания конопли сместилась с Меркенского (- 65 тысяч гектаров) в Рыскуловский район (+ 9,5 тысячи гектаров).
В 2023 году на территории Жамбылской области уничтожено более 220 тонн дикорастущей конопли.
На тысячах гектаров Шуской долины произрастает дикорастущая конопля, являющаяся основой для изготовления наркотических средств, это обстоятельство делает жамбылский регион центром профилактики и борьбы с наркобизнесом. Большая зона распространения дикорастущей конопли находится в пяти районах Жамбылской области. Ежегодно на территории региона проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора».