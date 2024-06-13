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    01:46, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Свыше двух тонн конопли уничтожили в Шуской долине

    конопля
    Фото: департамент полиции Жамбылской области

      Продолжается месячник по борьбе с наркоманией в Жамбылской области, в ходе которого активно уничтожается дикорастущая конопля до периода ее вегетативного созревания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники полиции тщательно исследуют каждый участок площади произрастания конопли. На прошлой неделе на 1,8 гектарах путем скашивания с последующим сжиганием уничтожено 2 тонны 150 кг дикорастущей конопли.

    — В комплекс антинаркотических мероприятий входит не только предотвращение заготовки, вывоза дикорастущей конопли, но и уничтожение ее массовых плантаций, — отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Алим Бажикбаев. — Основные очаги произрастания — это заброшенные огороды, сельскохозяйственные угодья, не используемые по целевому назначению. Мы не проводим химическую обработку, так как это вредно для экологии. Скашивание уступает в эффективности химическим средствам, но все же является действенным методом. И каждый год стараемся успеть провести всю процедуру до вегетативного созревания конопли. Выражаем благодарность сельчанам, которые с пониманием относятся к нашей работе.

    В ведомстве отметили, что новая карта произрастания дикорастущей конопли, составленная в 2023 году, позволила полиции вести системный контроль за фактическими площадями ее произрастания в Шуской долине.

    Новую карту, показывающую реальную картину «адресов» зарослей конопли, составили в Жамбылской области по итогам принятого в регионе комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В результате наблюдается значительное сокращение территорий произрастания конопли — со 138 тысяч га до 62 тысяч га. Территория произрастания конопли сместилась с Меркенского (- 65 тысяч гектаров) в Рыскуловский район (+ 9,5 тысячи гектаров).

    В 2023 году на территории Жамбылской области уничтожено более 220 тонн дикорастущей конопли.

    конопля
    Фото: департамент полиции Жамбылской области

    На тысячах гектаров Шуской долины произрастает дикорастущая конопля, являющаяся основой для изготовления наркотических средств, это обстоятельство делает жамбылский регион центром профилактики и борьбы с наркобизнесом. Большая зона распространения дикорастущей конопли находится в пяти районах Жамбылской области. Ежегодно на территории региона проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора».

    Теги:
    Наркотики Закон и право Регионы Казахстана Регионы Борьба с наркотиками Жамбылская область
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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